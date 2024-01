Al via i saldi a Firenze e provincia. Nigi (Fismo): "Posticipare data più vicina alla fine stagione"

Sono partiti oggi, venerdì 5 gennaio, a Firenze e nel territorio della Metrocittà i saldi invernali nelle oltre 2000 attività della PMI moda abbigliamento e calzature.

A poche ore dalla partenza possiamo dire che le vendite promozionali sono partite con maggior sprint nei centri storici, soprattutto a Firenze, dove si registrano maggiori flussi turistici presenti per il weekend dell’Epifania.

I negozi fisici mantengono saldamente la preferenza dei consumatori. E’ auspicabile che nei prossimi giorni si confermi questo trend, a convincere è la sensazione di avere più garanzie presso un punto vendita fisico.

Le vendite di fine stagione invernali 2024 rappresentano il primo grande appuntamento commerciale dell’anno e uno tra i più attesi dai consumatori; un momento di primaria importanza non solo per il settore abbigliamento, calzature e accessori ma anche per le altre attività di impresa.

"Guardiamo con fiducia all’avvio dei saldi invernali 2024; comunque per fare un bilancio tangibile e meno approssimativo sull’andamento delle vendite occorrerà aspettare i prossimi giorni. Le condizioni climatiche, con le temperature praticamente estive che si sono protratte durante tutto il periodo autunnale, hanno pesantemente condizionato negativamente il lancio della vendita di capi invernali: la stagione fredda, a quanto pare, arriverà solo dopo l’avvio dei saldi. Per questo, come Fismo, continuiamo a chiedere di posticipare l’inizio degli sconti ad una data più vicina a quella della vera fine della stagione. - commenta Enzo Nigi, Presidente Fismo Confesercenti Firenze - Il consiglio che possiamo dare dopo tanti anni di attività professionale è uno solo: per i saldi rivolgetevi al vostro commerciante di fiducia, potrete sicuramente trovare le migliori occasioni per il vostro budget di spesa, confrontando, in assoluta trasparenza, i prezzi ‘a saldo’ con quelli ‘in stagione’".

SALDI 2024, ALCUNE INFO:

267 EURO budget di spesa a famiglia

30% media sconto primi giorni

60 giorni la durata delle promozioni

Acquisti “top” e più gettonati: calzature, seguite a stretto giro da maglioni e felpe. La classifica dei desiderata per i saldi invernali 2024 prosegue con l’intimo, gonne e/o pantaloni, magliette, canottiere e top.