Allerta meteo, annullata la discesa della Befana a Firenze

In considerazione delle allerte meteo emesse dalla Sala Operativa Regione Toscana, facendo seguito alla riunione tenutasi da Città Metropolitana con tutti gli enti preposti, il Comando dei vigili del fuoco di Firenze ha deciso precauzionalmente di annullare la manifestazione della Befana in programma domani presso La Loggia dei Lanzi in Piazza Signoria.

Tale decisione è stata presa in un’ottica di attenzione al cittadino e di autoprotezione delle persone che sono invitate quindi a prestare la massima attenzione attenendosi alle indicazioni delle autorità di protezione civile. Il pensiero è stato ampiamente condiviso con le Istituzioni che ci affiancano ogni anno nell’organizzazione.

I vigili del fuoco ringraziano per il supporto e l'importante contributo dato nell'organizzazione dell'evento il Comune di Firenze, le Gallerie degli Uffizi, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione Firenze, le Vecchie Glorie del Calcio storico Fiorentino e il Coordinamento delle Misericordie fiorentine.