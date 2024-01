Cena degli auguri delle Pubbliche assistenze di Empoli: riconoscimenti a vecchi e nuovi volontari

Nei giorni scorsi, il Circolo ARCI Il Pozzale ha ospitato la cena annuale dei volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Un'occasione speciale per farsi gli auguri ma anche per parlare delle nuove sfide che dovranno essere affrontate nel 2024.

Durante la serata, la presidente delle Pubbliche Assistenze, Eleonora Gallerini, ha dichiarato con orgoglio: "Abbiamo guardato al futuro e abbiamo sempre creato nuovi progetti ed è per questo che siamo grandi, con vari settori uniti l'uno con l'altro. Abbiamo dal sanitario al sociale, la protezione civile e il centro Lilith, i donatori di sangue, molto importanti che donano se stessi, i volontari donano il loro tempo. Abbiamo recentemente rinnovato il consiglio, che si compone di vecchi e nuovi elementi: l'esperienza del passato con la volontà, le idee e la dinamicità del futuro".

Durante la cena, sono stati consegnati riconoscimenti alle persone che hanno dedicato molto alla causa dell'associazione. Quest'anno, sono stati premiati i volontari più storici che sono entrati a far parte dell'associazione subito dopo il 1995, con una piccola medaglia con lo scudo d'argento. Tra di essi, figure storiche come Manuela Degl'Innocenti, Giampiero Degl'Innocenti, Carmelo Scibilia e Alessandro Paci.

Un riconoscimento speciale è stato riservato ai donatori di sangue che, negli ultimi 5 anni, hanno dimostrato un impegno straordinario: Giuseppe Arena, Luisa Martini, Fabio Bigazzi, Dario Venturini, Aldo Boni, Siriano Di Pietro, Valentina Boni, e Simone Fantozzi.

La dott.ssa Lorella Giglioli è stata lodata per il suo contributo al centro antiviolenza Lilith. La presidente ha affermato: "Il nostro centro antiviolenza Lilith è nato nel 2002 da un gruppo di volontarie e poi piano piano è cresciuto. C'è una persona in particolare che ha dato un aiuto veramente grande a questo progetto, iniziato dal niente e diventato un esempio in tutta la regione. La dott.ssa Lorella Giglioli è stata la prima psicologa del nostro centro e ha lavorato gratuitamente per anni. Una persona che ha una grande forza, che ci crede veramente tanto".

Un riconoscimento da parte dei giovani volontari, con tanto di targa e discorso, è stato rivolto anche a Marco Bacchi, membro dell'associazione dal 1994, riconosciuto per il suo impegno e la sua dedizione in varie attività.

Nel corso della serata, il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, ha condiviso la sua visione e ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle prospettive positive anche in un mondo complicato. Ha elogiato il lavoro delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, evidenziando il ruolo fondamentale del volontariato nella società. “Quest'anno è stato particolarmente denso – ha aggiunto -, e siamo fieri di aver contribuito a mettere in sicurezza il trasporto sanitario con un accordo politico triennale. È fondamentale affrontare le nuove sfide del 2024, e con il nuovo consiglio discuteremo su come avvicinare ulteriormente la sanità agli empolesi”.

In chiusura della serata, Eleonora Gallerini ha ringraziato tutti i presenti per l'impegno e la dedizione dimostrati, proiettando lo sguardo verso il futuro con determinazione e positività.

La cena dei volontari è stata un momento di unione, riflessione e riconoscimento, sottolineando il valore insostituibile del volontariato nella costruzione di comunità più forti e solidali.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione