Ad Avane grande festa per i 100 anni di nonna Idiana

Una festa con nipoti, bisnipoti e con gli amici di sempre. Così Idiana Serragliani, nata il 4 gennaio 1924 nella sua Avane, ha festeggiato nella serata di ieri, giovedì 4 gennaio 2024, i suoi cento anni. Un secolo di vita, fra gioie, soddisfazioni e sfide da superare con sacrificio, tenacia e amore, a partire dagli anni della guerra. A portare alla festeggiata i saluti dell'amministrazione comunale, l'assessore Adolfo Bellucci. Una pergamena e un omaggio floreale i doni consegnati alla signora Idiana, stretta più che mai in questo giorno di festa dall'abbraccio delle tante persone che le vogliono bene.

Nata a Empoli, la signora Idiana è vissuta e ancora oggi vive nella sua casa nella frazione di Avane. Per anni, fino all'età della pensione, ha lavorato in una confezione con sede in via degli Orti dove faceva la capocatena e dove ha conosciuto tante persone ancora oggi a lei sinceramente affezionate. Da giovane ha incontrato Nello Beconcini, poi divenuto suo marito: insieme a lui, scomparso prematuramente alla fine degli anni Settanta, Idiana ha costruito l'amatissima famiglia e ha avuto il figlio Leandro, anche lui scomparso alcuni anni fa. All'orgoglio materno si è poi aggiunto quello per i nipoti Michel e Manuel, i suoi 'tesori' che ha aiutato a crescere nell'affetto e che le hanno dato la gioia di avere anche quattro bisnipoti.

Tutti insieme, ieri sera, hanno fatto festa per nonna Idiana, "una donna forte, che ha combattuto, che ha lavorato tanto, che si è data da fare per la famiglia - sottolinea con emozione la nuora Carla Maccagni - A volte, può sembrare burbera ma non lo è affatto: Idiana ha un cuore grande, come la sua intelligenza e la sua attenzione agli altri. Alla sua età ancora cucina e ci invita a pranzo per stare insieme. E' indipendente, difende le sue abitudini e la sua autonomia. E' davvero una donna in gamba, che si interessa a tutto ciò che è attualità. Festeggiarla è stata una gioia per tutti noi e voglio ringraziare Punto Pinza che, con grande disponibilità e gentilezza, ci ha ospitati per questa serata di festa, e il dottor Jacopo Periti, da sempre vicino alla nostra famiglia".

