Concerto di Capodanno con i ragazzi di Cerbaiola e la corale Santa Cecilia

In omaggio al nuovo anno 2024 e per festeggiare un nuovo ciclo di spettacoli, gli attori del Centro Diurno Disabili di Cerbaiola si esibiranno in un breve recita di beneficenza il giorno 13 gennaio 2024 alle 16 al teatro Il Momento di Empoli. L’associazione I ragazzi di Cerbaiola e la corale Santa Cecilia di Empoli vi invitano a sostenere i volenterosi attori 'pionieri' di tale iniziativa. All'organo Lorenzo Ancillotti, direttore della corale Simone Faraoni. Ingresso: 10 euro, gratuito per bambini sotto i 5 anni.