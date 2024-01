Diritti umani e gestione dei conflitti: al via il Master della Scuola Superiore Sant'Anna

Inizia la 22esima edizione del Master universitario di primo livello in Diritti umani e gestione dei conflitti (Human rights and conflict management) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, uno dei programmi di alta formazione di più lungo corso dell'ateneo.

La cerimonia si svolge martedì 9 gennaio dalle ore 9, presso l'aula magna storica della sede centrale, a Pisa. In apertura è previsto l'intervento del direttore del master, Emanuele Sommario, docente di Diritto internazionale; seguono il saluto della prorettrice vicaria Arianna Menciassi e la presentazione delle studentesse e degli studenti provenienti da tutto il mondo, che hanno superato la fase di selezione, con la partecipazione di 160 tra candidate e candidati.

Il master universitario di primo livello in Diritti umani e gestione dei conflitti forma studentesse e studenti, che provengono da culture e percorsi formativi differenti, alla comprensione dei collegamenti tra diritti umani, teoria e pratica della gestione dei conflitti. Il percorso formativo offre una preparazione per entrare in contatto e per lavorare con organizzazioni non governative, governi, agenzie umanitarie, sistema delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali, anche in scenari di particolare complessità.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio Stampa