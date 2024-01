Dove ammirare la Befana dei vigili del fuoco a Firenze e provincia

Di seguito si riportano gli eventi organizzati che vedono la partecipazione dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze in occasione dell’Epifania.

BEFANA ISOLOTTO che si svolgerà venerdì 5 gennaio alle ore 16:00 in piazza dell’Isolotto, a cura del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco e Commissione Culturale del Quartiere 4 del comune di Firenze.

BEFANA MEYER che si svolgerà il sabato giorno 6 gennaio dalle ore 10:30 l’evento particolarmente sentito dai Vigili del fuoco che vedrà la Befana calarsi su corda dall’autoscala per raggiungere la terrazza dell’Ospedale Pediatrico Meyer, per consegnare ai piccoli ospiti della struttura sanitaria le calze donate dai Vigili del fuoco e dal personale dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco.

BEFANA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI si svolgerà il giorno sabato 6 gennaio alle ore 11:30 presso l’Istituto degl’Innocenti, dove i Vigili del fuoco consegneranno al personale dell’Istituto di doni da distribuire ai loro ospiti.

BEFANA PIAZZA SIGNORIA si svolgerà il giorno sabato 6 gennaio alle ore 15:00 in Piazza della Signoria che vedrà la calata della Befana dalla Loggia dei Lanzi.

L’evento patrocinato del Comune di Firenze, sarà possibile grazie al supporto logistico de’ Le Gallerie degli Uffizi con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze.

BEFANA EMPOLI si svolgerà il giorno sabato 6 gennaio alle ore 17:30 piazza Farinata degli Uberti nel comune di Empoli con la discesa dal campanile della Collegiata.

BEFANA SESTO FIORENTINO si svolgerà il giorno 6 gennaio alle ore 16:00 in piazza Vittorio Veneto nel comune di Sesto Fiorentino che si calerà dal tetto del Palazzo comunale.