La Befana in bicicletta saluta i piccoli pazienti dell'ospedale di Siena

Bellissima sorpresa per i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che hanno ricevuto la visita della Befana, in bicicletta. Le calze ed altri regali sono infatti arrivati alle Scotte con una carovana di oltre 40 ciclisti, che fanno parte di nove associazioni del territorio senese: Gravel Bike Siena, Asd Siena Cycling, Spritz Bike, Bike La Bulletta, S.C. Pedale Senese, Ciclistica Valdarbia, Team Bike Pionieri, C.G. Arbia e FIAB Amici della Bicicletta, in collaborazione con la Uisp di Siena. Ad accogliere la delegazione di ciclisti, erano presenti il direttore del Dipartimento della Donna e dei bambini, professor Mario Messina, ed i professionisti che quotidianamente si prendono cura dei piccoli pazienti dell’Aou Senese.

Fonte: Aou Senese