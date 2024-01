L'associazione Neri e Ferramosca chiude il 2023 con tanti progetti finanziati

L’associazione Neri e Ferramosca annuncia con piacere il grande risultato raggiunto con la raccolta fondi dell’anno 2023 e con grande soddisfazione contribuisce alla realizzazione di vari progetti di solidarietà rivolti a bambini speciali e alle loro famiglie ma anche a sostegno della ricerca, per rendere più sostenibile la difficoltà di vita, la sofferenza.

Tutto grazie a Riccardo e Alessio e all'amore che molte persone hanno ritagliato nel proprio cuore per dedicarlo a loro, per non dimenticare due angeli meravigliosi, per portare avanti progetti solidali in loro nome.

Nel destinare i fondi sono state individuate associazioni costituite da famiglie che lottano ogni giorno per migliorare la vita dei propri figli, l’associazione Fiori di Vetro per l’autismo, l’associazione Codini e occhiali a sostegno della ricerca della malattia rara ADHD, ma pure la locale Misericordia di Castelfiorentino per l'acquisto di una nuova ambulanza, per poi passare i confini ed arrivare in India dove il sacerdote don Rinoy da sempre vicino all'associazione porta avanti progetti nel nome di Riccardo ed Alessio con la costruzione di scuole alloggio per ragazzi, campi di calcio, pozzi e molto altro, per poi riavvicinarsi con le distanze ed aiutare la piccola Soleil affetta dalla “Sindrome di Steinert“ conosciuta anche come distrofia miotonica, per portare a lei ad alla sua famiglia un poco di sollievo e vicinanza al percorso che dovrà affrontare .

Un grazie di cuore a tutti gli Amici dell’associazione per avere permesso tutto questo, al Ct della Nazionale Luciano Spalletti e al giornalista Mario Tenerani che mai sono mancati agli appuntamenti anche quando sembrava impossibile. L’augurio a tutti i nostri Bambini, alle loro famiglie, a tutti Voi, per un Felice 2024 … pieno di Amore e Serenità.

L’invito a continuare ad aiutarci e destinare il 5x1000 indicando il numero 05750780487 nell’apposita casella della tua dichiarazione dei redditi, e anche l’invito a consultare il sito web www.riccardoealessio.it oppure alessioferramoscariccardonerifacebook per conoscere i prossimi eventi dell’associazione .