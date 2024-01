Lavori piazza del Popolo, Ztl 'sospesa' nei mesi dei cantieri

"Sarà probabilmente sospesa la Ztl a San Miniato nei mesi che vedranno i lavori di riqualificazione di piazza del Popolo e via Conti". Le parole della vice sindaca Elisa Montanelli durante la presentazione del bilancio approvato dal Comune a fine anno mostrano i possibili scenari sui cantieri che cambieranno il volto a uno dei luoghi più iconici del centro storico.

Il cantiere, come aveva affermato a mezzo stampa l'assessore Marzia Fattori mesi fa, sarà su due step, nel periodo di minor flusso turistico, ossia a gennaio. A metà gennaio 2024 partirà il cantiere di piazza del Popolo, nel 2025 quello su via Conti. Questo per impattare nel minor modo possibile sui residenti, considerando che il borgo rimarrebbe diviso a metà se i lavori fossero compiuti congiuntamente.

Sempre da progetto, piazza del Popolo vedrà un cantiere fino ad aprile con la conclusione dei lavori. Erano sorte delle polemiche con Confcommercio per la rimozione di alcuni posti auto proprio nella piazza da riqualificare. La giunta Giglioli aveva affermato che nuovi posti sarebbero stati ricavati nei parcheggi esistenti per dare un conto 'a somma zero'. Sempre nel piano dei lavori, è previsto l'ampliamento del parcheggio di Cencione, per il quale è stato affidato il progetto di realizzazione per 30 nuovi stalli.