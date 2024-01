Lavoro e diritti per la Firenze 2024: partita la campagna dei Giovani democratici

Un tour in tutti i quartieri del Comune di Firenze per informare lavoratrici e lavoratori di quali sono i propri diritti, consegnando loro lo Statuto dei lavoratori, ma anche raccogliere i buoni propositi che le persone hanno per la Firenze del futuro. Carta e penna alla mano, i cittadini e le cittadine fermati dai Giovani democratici hanno avuto modo di scrivere in forma anonima quello che sognano per la città, per il proprio lavoro e per la comunità.

Ogni proposito è stato inserito in una scatola che verrà aperta al termine del tour, momento nel quale verrà elaborata una sintesi da consegnare come materiale per la costruzione del programma per le amministrative 2024.

"Abbiamo cominciato dal centro città – ha commentato Giuliano Struga, responsabile lavoro GD Firenze città –. Crediamo in una politica al servizio delle persone, che vada direttamente a parlare con loro e non il contrario. Proprio per questo abbiamo deciso di incamminarci e andare da chi vive e anima questa zona di Firenze, come piccoli commercianti, personale del mondo della ristorazione e di quello museale. Non potevamo non partire da queste categorie e da questo tema, per raccogliere voci e proposte. La percezione che abbiamo avuto è che la maggior parte delle persone – ha proseguito Struga – avesse bisogno di un momento come questo, in cui poter scrivere i propri propositi per la Firenze che verrà e, là dove c'era reticenza, abbiamo risposto con l'ascolto e la promessa di farci portatori delle istanze di chiunque. Lo faremo per una Firenze attenta, vicina alle persone e sempre più capace di dare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori".

Fonte: Ufficio Stampa