Marzi & Fulignati entra in Conad: offerte da urlo con l'apertura dei nuovi supermercati

Il giorno dell'Epifania 2024 sarà un giorno memorabile per Empoli. Comincia infatti la transizione dei supermercati Marzi & Fulignati verso il nuovo brand Conad, dopo l'ingresso con l'acquisto di quote di Conad Pistoia. Domani mattina apriranno con grafica Conad City e disposizione rinnovata i supermercati di Ponzano (via Ponzano) e di piazza del Popolo a Empoli.

Roberto Marzi,tra i fautori del passaggio al logo con la margherita, ha raccontato cosa cambierà per i clienti di Empoli, Vinci e Capraia e Limite in un'intervento su Radio Lady 97.7: "Non cambierà assolutamente niente con il nostro personale. Nessuno di noi ci lascerà, anzi, spero di mettere in campo nuove forze".

Supermercato Conad City di Ponzano in allestimento

Il passaggio da Marzi & Fulignati a Conad porterà molte novità, ma anche in questo caso 'l'unione fa la forza': "Noi abbiamo la conoscenza del territorio e le eccellenze alimentari che abbiamo portato continueranno a essere mantenute e valorizzate. Dall'altra parte, il know-how di Conad è a livello nazionale. Abbiamo uno staff qualificato che ci assiste nel passaggio. Ma ci tengo a rassicurare che i nostri prodotti rimarranno di alta qualità, così come le carni per le quali siamo conosciuti e apprezzati".

Il calendario delle aperture: come già detto, il 6 gennaio è il giorno delle aperture dei punti vendita di Ponzano e piazza del Popolo, dopo 5 giorni di riassetto.

Domenica 7 alle 13 chiuderanno i supermercati di Sovigliana (viale Togliatti, Vinci) e di Pontorme (via Zandonai, Empoli). Riapriranno sabato 13 in orario di ufficio anch'essi con il nuovo brand Conad e i nuovi assortimenti.

L'ultimo supermercato a lasciare il marchio Marzi & Fulignati sarà quello di Capraia e Limite (via Traversa Limitese). Chiuderà domenica 14 gennaio alle 13 per poi riaprire sabato 20, certificando la transizione di 5 supermercati in sole 3 settimane.



Le offerte della settimana

Con il nuovo marchio arrivano offerte da non perdere nei negozi di Pontorme (Empoli) e Sovigliana (Vinci).

Da venerdi 5 a domenica 7 gennaio, sconto del 50% sui latticini freschi e sui surgelati.

Domenica 7 gennaio, dalle 11 alle 13, sconto del 50% ​​ su tutta la macelleria.

Due offertone da non perdere. Ci rivediamo nei nuovi negozi a marchio Conad!

I punti vendita rinnovati

I nuovi punti vendita di Via Ponzano e di Piazza del Popolo, situati il primo nel cuore del quartiere centrale di Ponzano ed il secondo in pieno centro storico di Empoli, si sviluppano rispettivamente su una superficie di 350 mq e 200 mq di vendita, contano entrambi 5 casse e impiegano in totale 18 addetti.

I punti vendita offriranno inoltre, servizi come l’accettazione di buoni pasto e buoni celiaci, connessione wi-fi gratuita, e consentono l’accesso agli amici a quattro zampe.

I nuovi store saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 13. I numeri di telefono per richiedere informazioni sono lo 0571 508205 per il negozio di Piazza del Popolo e 0571 922085 per il punto di vendita di Ponzano.

Cosa troveranno i clienti

All’interno, i clienti potranno trovare i servizi tipici del marchio Conad e un’offerta assortimentale in grado di valorizzare al meglio le eccellenze locali. I nuovi supermercati garantiranno una spesa funzionale, conveniente e di qualità, con la presenza di reparti che pongono grande enfasi sui prodotti freschi e freschissimi, fiore all’occhiello della Cooperativa: l’ortofrutta, con una vasta proposta di prodotti del territorio attentamente selezionati, oltre ad una selezione di prodotti della linea “I Nostri Ori”; la pescheria e la macelleria, con la passione che storicamente ha sempre contraddistinto l’insegna empolese; la gastronomia, con la cucina interna, che giornalmente prepara gustose ricette della tradizione con prodotti freschi e di qualità; la panetteria e pasticceria, con prodotti sfornati caldi al momento; oltre alla cantina vini, fornita di una selezione delle migliori etichette locali.

Presente anche l’area healthy, con prodotti senza glutine, vegan, proteici ed etnici, affiancati dalle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi. Completano l’offerta una grande presenza delle linee Conad e Conad Percorso Qualità, la varietà di prodotti regionali italiani di eccellenza a marchio Sapori&Dintorni, e la linea Sapori&Idee dedicata a chi ha sempre voglia di sperimentare, anche a tavola, con nuove idee ed esperienze di gusto.