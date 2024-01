Morelli (M5S) risponde alle accuse di FdI: "Critiche inesistenti, si aggrappano sugli specchi"

A poca distanza dalla nomina del futuro candidato sindaco, Fratelli D’Italia fa improvvisamente capolino in previsione delle prossime elezioni amministrative con un comunicato stampa avente ad oggetto l’intento di riportare allusioni equivocabili e non reali sulla mia attività consiliare.

Del resto, nulla di nuovo: un modo di fare politica, quello della destra, già visto e rivisto.

Come si suol dire infatti, “il buongiorno si vede dal mattino”: ricordo ancora la prima paginata stampa dell’opposizione di destra all’epoca dell’insediamento dell’attuale giunta comunale, nella quale il Movimento 5 Stelle ed il Pd vennero accusati di “festa privata in luogo pubblico”, a seguito di una bottiglia di spumante (una per almeno 20 persone, immaginate che sfarzo) aperta dal neosindaco, per di più offerta anche a tutta l’opposizione. Notizia da me smentita e poi mai ribattuta.

L’oggetto delle mie comunicazioni in Consiglio Comunale riguarda le questioni fucecchiesi e le questioni nazionali. Vorrei ricordare infatti a FDI che ciò che il Governo decide non è avulso da ciò che accade a livello regionale, comunale e quindi anche locale. Governo che per di più, di nuovo non ha proprio nulla.

Un Governo costituito da persone come Salvini, La Russa, Meloni, Santanchè, Sgarbi, che per anni hanno governato con Berlusconi, inserendo attualmente in ogni dove zii, nonni, cognati e parenti a tal punto che ormai il loro partito si dovrebbe chiamare non più Fratelli D’Italia, ma “Parenti d’Italia”, di nuovo non ha proprio niente, se non quello di essere un clone del Governo Berlusconi o, meglio ancora, un Governo “Berlus-clone”.

1) Bloccare il salario minimo;

2) restituire parte del PNRR perché incapaci di gestirlo;

3) garantire l’impunità ai reati amministrativi;

4) proporre l’attribuzione di armi ai minori;

5) proporre iniziative di sanità privata;

6) ampliare ogni tipo di caccia;

7) rimettere i vitalizi;

e ancora e ancora, sono questioni che riguardano tutti i cittadini, anche quelli di Fucecchio.

Non mi appartiene il modus operandi professato da una destra che all’inizio della consiliatura mi consigliò di votare sempre “no” a qualsiasi iniziativa provenisse dalla maggioranza.

La politica Cinque Stelle è quella di approvare ciò che si ritiene giusto e proficuo per i cittadini e bocciare ciò che non lo si ritiene tale, indipendentemente da chi venga proposto. Questo a mio parere, è fare l’interesse dei cittadini e non il mero interesse politico.

Peraltro, la storia di un Movimento che a Fucecchio appoggia sempre il Pd, è una novella talmente vecchia e ridondante che non ci crede più nessuno. Eppure, a quanto pare, rimane ancora l’unico cavallo di battaglia della destra Fucecchiese che invece di rispondere concretamente e costruttivamente alle critiche sulle nefandezze che ho sollevato in merito al nostro attuale Governo, si arrampica disperatamente sugli specchi.

Il mio personale consiglio a FDI è quello di iniziare ad operarsi in attività concrete sulnostro territorio senza gettare critiche inesistenti su chi è davvero operativo come il Movimento 5 Stelle.

Il Movimento 5 Stelle ha da sempre portato ogni questione locale a livello nazionale e fatto presentare costantemente mozioni dai nostri parlamentari e dai nostri esponenti regionali.

Ricordo che a Fucecchio FDI non parla altro che di sicurezza, ma che al Governo la loro leader detiene la maggioranza politica tale da poter prendere importanti decisioni e dunque incidere all’effettivo su qualsiasi tematica.

In un anno questo Governo ha fatto tanto, ma tutte cose utili solo per la casta ed i ricchi.

Un Governo al quale preme il bene dei cittadini, a seguito di una pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia, avrebbe dovuto come prima cosa investire sulla sanità e sul personale sanitario, ma una volta insediato si è invece concentrato su vane questioni già regolate ed affrontate in passato, come rave party, ponte di Messina, incremento delle aziende di armi ecc. ecc.

Tutto questo per spiegare l’importanza della politica Nazionale, che inevitabilmente riguarda anche la nostra Città.

Fabrizia Morelli Consigliera Comunale M5S Fucecchio