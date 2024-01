Parte il corso per diventare volontario di protezione civile alle Pubbliche assistenze di Empoli

In un'era in cui la solidarietà e la prontezza di aiuto sono virtù fondamentali, le Pubbliche Assistenza Riunite di Empoli aprono le porte a nuovi volontari desiderosi di dedicare il loro tempo e le loro energie a favore della comunità.

Giovedì 11 gennaio 2024, alle 21, avrà inizio il corso per diventare volontario di protezione civile, un'opportunità imperdibile per coloro che vogliono essere pronti a rispondere alle emergenze con competenza e determinazione.

Il corso, articolato in tre incontri che si terranno il giovedì, è progettato per fornire una panoramica completa su cos'è la protezione civile, le attività svolte e il ruolo cruciale del volontario in situazioni di emergenza. Attraverso le lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti avranno l'opportunità di comprendere appieno cosa significa essere un volontario di protezione civile e come poter essere di supporto in caso di emergenza.

L'invito alla partecipazione non si ferma qui. Lunedì 15 gennaio 2024, alle 21, prenderà il via il corso di primo soccorso, che si svolgerà con cadenza settimanale il lunedì e il mercoledì per sei settimane.

Un'occasione unica per apprendere le tecniche di primo soccorso fondamentali, tra cui il massaggio cardiaco pediatrico e adulto, l'utilizzo del defibrillatore (DAE) e le manovre di disostruzione pediatrica e adulta.

Entrambi i corsi sono aperti a chiunque abbia più di 16 anni di età e sono completamente gratuiti. Le lezioni si terranno in Via XX Settembre 17 a Empoli (FI). Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare il numero 0571 9806 o scrivere a info@anpas.empoli.fi.it.

"Invitiamo tutti ad unirsi a noi e a dare una mano al prossimo! La formazione per il volontariato rappresenta il primo passo verso un futuro più sicuro e solidale per la comunità", spiega la presidente delle Pubbliche Assistenza Riunite di Empoli Eleonora Gallerini, invitando tutti coloro che condividono la passione per il volontariato a partecipare a questa straordinaria opportunità di crescita personale.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione