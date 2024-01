La magia dei Magi in Castello, è l'ora del presepe vivente a Capraia Fiorentina

Nel borgo di Capraia Fiorentina è tutto pronto per il presepe vivente "La magia dei Magi in Castello - ricordando Greccio”, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15.30, ultimo appuntamento in calendario per il cartellone di eventi “Dicembre in festa”.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con ProLoco, Parrocchia di S. Stefano, Associazione Santa Grania, Comitato Capraia in festa, le due compagnie teatrali La Nave e L’isola che non è, nonché l’Associazione nazionale Città dei presepi.

La stella cometa guiderà i re Magi fino alla “capannuccia” in piazza Pucci, al centro di un vero e proprio presepe vivente con uno spunto innovativo legato alla ricorrenza degli 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223. Alle 15.30 è previsto l’avvio della rappresentazione con una prima scena che ha per protagonisti Frate Francesco e Frate Leone, a introduzione del presepe vivente vero e proprio che prende le mosse dall'arrivo del ricco corteo dei Magi. I tre re Magi si sposteranno con i cavalli in vari punti del centro storico di Capraia alta dove avverrà l'incontro con la corte di re Erode, con Frate Francesco e Frate Leone, fino ad arrivare alla consegna dei doni.

Le piazze e le vie del borgo si animeranno dunque grazie alla rappresentazione delle varie scene con oltre quaranta figuranti; presente anche un punto ristoro.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa