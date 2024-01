Spaccata al negozio di elettronica, beccati dai carabinieri con la refurtiva da 3.300 euro

Finiscono in carcere due marocchini di 23 e 37 anni indagati per furto aggravato in concorso dopo una spaccata avvenuta tra il 6 e il 7 novembre in un negozio di impianti elettrici in centro a Firenze.

I due avrebbero rotto una delle vetrine del negozio, per poi entrare e rubare una lampada a led, un trapano Hitachi e un frequenzimetro (3.300 euro di valore) prima di scappare. Durante la fuga però si sono imbattuti in una pattuglia dei carabinieri, avvisata dopo una chiamata al 112. Con loro avevano ancora la refurtiva e il martello usato per spaccare la vetrina.

I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti in carcere a Sollicciano mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.