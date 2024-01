Torna la Befana nella pediatria del San Jacopo

L'ex ciclista lituana su strada Edita Pucinskaite anche quest'anno non ha fatto mancare la sua presenza nel reparto pediatrico dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. E' arrivata travestita da Befana per portare dolci e caramelle ai bambini ricoverati.

Anche questa iniziativa ha portato sorrisi e gioia tra i piccoli degenti.

La Befana è stata accolta dal personale delle direzioni sanitaria e infermieristica.

"Ancora una volta ringrazio tutti coloro che in questi giorni di Festività si sono recati nel reparto prodigandosi con tanti meravigliosi doni e iniziative per fare sentire meno soli i nostri bambini e i loro familiari e gli operatori in servizio. Grazie davvero a tutti per questa immensa solidarietà e anche per gli allestimenti pervenuti da numerosi soggetti privati del territorio che hanno predisposto anche il nostro ospedale ad accogliere il Natale" ha commentato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio.

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa