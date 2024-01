Dal Palio al lampredotto: tradizioni toscane nel futuro secondo l'intelligenza artificiale

Con le infinite possibilità dell'Intelligenza Artificiale, ci siamo divertiti a reimmaginare la Toscana. Con il software DALL·E 3 messo a disposizione da Bing, il motore di ricerca di Microsoft, dopo il divertente esperimento sugli stadi della Toscana, abbiamo pensato a reinterpretare con l'intelligenza artificiale le tradizioni toscane. I risultati sono abbastanza sbalorditivi, sia per la rapidità della creazione (in un minuto vengono realizzate 4 immagini, simili ma con particolari differenze), sia per la complessità dell'immagine. Al contrario, come difetti vediamo nomi scritti in maniera abborracciata e evidenti difetti strutturali, tra proporzioni fallate e dettagli 'macchiati'. Il risultato è comunque divertente.

Il Palio di Siena nel futuro

La Maremma toscana nel futuro

L'autodromo del Mugello nel futuro

Una regata a Pisa nel futuro

Un chiosco di lampredotto nel futuro