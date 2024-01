Use Gross in partenza per Genova: obiettivo imbattibilità

Si riaccendono i motori dell’Use Computer Gross. Domenica alle 18 a Genova sul campo della Pallacanestro Sestri (arbitri Fabiani di Livorno e Nocchi di Vico Pisano), la squadra di Luca Valentino si rimette in marcia nel nuovo anno con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità nel girone di ritorno e, soprattutto, prepararsi alla prossima settimana che, con tre partite (Quarrata e Virtus Siena in casa, Cecina infrasettimanale fuori), sarà molto importante anche e soprattutto in ottica seconda fase.

Prima, però, c’è da pensare a questa sfida ligure che si presenta semplice solo sulla carta. “Torniamo in campo a Genova contro Sestri e troviamo una squadra affamata di punti – spiega il tecnico biancorosso – i liguri, avendo optato anche per un cambio di guida tecnica con l’arrivo di coach Massimo Bianchi, sono chiamati a dare una risposta importante soprattutto in casa. È una squadra che ha un roster di qualità e che ha raccolto meno di quanto realmente valga e per questo il nostro atteggiamento dovrà essere cinico e concreto per pareggiare la grande fisicità dei nostri avversari ed indirizzare subito la gara nei nostri binari”.

“Durante la sosta – prosegue - abbiamo lavorato per migliorare alcune situazioni ed accrescere ancora di più la confidenza in campo tra di noi, cosa che sarà decisiva in questo gennaio di fuoco che, data la formula del campionato, impone di essere performati al massimo giocandosi la posizione in classifica in queste restanti otto giornate”.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Pallacanestro Sestri.

Fonte: Use Basket Empoli