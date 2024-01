Annullata la Befana con Spalletti, ma le calze arrivano nella pediatria del San Giuseppe

La Befana empolese è arrivata a… metà.

In mattinata la Befana, accompagnata dagli organizzatori dell’evento (i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e la Compagnia di San’Andrea-Il volo del ciuco), insieme alla sindaca di Empoli Brenda Barnini, hanno portato le calze ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale san Giuseppe di Empoli, rinnovando un appuntamento che è diventato ormai tradizione.

E’ stata invece annullata la manifestazione prevista per il pomeriggio in piazza Farinata degli Uberti, quando proprio grazie ai vigili del fuoco empolese, la Befana sarebbe scesa in piazza calandosi dal campanile della Collegiata. Alla manifestazione era prevista anche la presenza del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Empoli, del supporto dell’Associazione del Centro storico, dell’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e della Confesercenti di Empoli, ha potuto beneficiare della collaborazione della azienda Fallani, che dal 1926 produce caramelle nello stabilimento della zona industriale del Terrafino a Empoli. Nelle calze distribuite all’ospedale, infatti, c’erano caramelle offerte dalla storica azienda empolese.

Fonte: Ufficio Stampa