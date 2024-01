Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti attesa dallo Spezia Basket Club

Con tanta consapevolezza, ma anche con la fiducia in un gruppo coeso e compatto, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a riprendere il cammino in serie B Interregionale.

Domenica 7 gennaio, alle ore 18, i ragazzi di Walter Angiolini sono infatti attesi dallo Spezia Basket Club per la quarta giornata di ritorno che inaugurerà il nuovo anno e con esso la corsa verso la salvezza (arbitri Forte di Siena, Giustarini di Grosseto).

Archiviato il 2023 con la sconfitta casalinga per mano della capolista Virtus Siena, ma anche con indicazioni positive emerse sia dal match contro la prima della classe sia dalla vittoria conquistata pochi giorni prima sul parquet del Basket Cecina, per i gialloblu si prospetta una seconda parte di campionato decisiva. A partire proprio dalla gara di domenica.

“Ci apprestiamo ad affrontare un avversario che non ha niente da invidiare alle squadre di vertice – spiega Walter Angiolini -. Una squadra che ha tutto: fisicità e solidità vicino a canestro con Tintori e Fazio ed enorme talento offensivo con i gemelli Paoli, Carpani, Rajacic e Sakalas. Il nostro cammino è destinato ad essere complicato e siamo consapevoli che il margine di errore è pari a zero. Siamo obbligati a produrre partite di altissimo livello se vogliamo avere qualche chance. Sarà così fino a maggio e Spezia non farà eccezione”.

Ad attendere l’Abc Solettificio Manetti una squadra che probabilmente ritroverà le sue due colonne portanti nel pitturato, l’ala serba Rajacic e quella lituana Sakalas, entrambe al rientro dopo diverse giornate di stop causa infortuni. Una roster ben diverso, insomma, da quello che ha chiuso con difficoltà il 2023 dopo un avvio di stagione più che positivo e che, al completo, non ha niente da invidiare alle prime della classe, come ricorda anche coach Angiolini.

All’andata al PalaBetti lo Spezia di Andrea Scocchera si impose per 69-79 al termine di una sfida fatta di piccoli break e contro break. E se al 35′, sul 59-53, l’Abc sembrava aver incanalato il match, negli ultimi giri di lancette furono l’esperienza e il talento di Carpani a girare completamente l’inerzia e rimettere i due punti sulla strada ligure. Un finale amarissimo, per il quale i gialloblu saranno chiamati a cercare un riscatto dal sapore di impresa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa