Entra in vigore a Lucca il nuovo piano del Trasporto Pubblico

E’ ormai imminente l’annunciata rivoluzione del Trasporto Pubblico sul territorio comunale, con il nuovo piano recentemente presentato dall’amministrazione a stampa e cittadini, che entrerà in vigore da lunedì 8 gennaio. Dopo anni di sostanziale stallo, il trasporto urbano dei bus sarà protagonista di un deciso un potenziamento delle linee e delle corse, con un significativo aumento dei chilometri complessivi percorsi dalle tratte. Si passa infatti da 1.687.861 km attuali a 1.952.926 km, quindi 265mila km in più.

Per lanciare le numerose novità previste, nei primi tre giorni del nuovo piano (l'8, 9 e 10 gennaio) le ex LAM (che diventeranno Linee+) e la nuova linea 4 saranno gratuite per tutti i cittadini. Il nuovo TPL è stato studiato e realizzato dagli uffici competenti del Comune di Lucca, sotto l’impulso ed il coordinamento dell’assessore con delega alla mobilità Remo Santini, in concerto con i vertici di Autolinee Toscane.

Tra le novità più rilevanti c’è sicuramente l’introduzione della nuova linea 4, che collegherà la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell'Arancio e di San Filippo; in direzione opposta transiterà invece dai quartieri Arancio-San Filippo e a seguire dal centro città: “STAZIONE FS-CADORNA-ROMANA-TIGLIO-INGRILLINI- MUGNANO”. Questa nuova linea, attiva nei giorni feriali, consentirà di servire la zona Arancio con i centri medici annessi, che risultavano scoperti, e abbattere tempi di collegamento tra centro storico e Pontetetto, uno dei quartieri più popolosi della periferia. Anche la linea 4 sarà gratuita fino al 10 gennaio.

Anche i nomi delle vecchie LAM (Blu, Rossa e Verde) verranno sostituiti con i numeri 1+, 2+ e 3+, al fine di facilitarne la riconoscibilità. Sono state inoltre mantenute invariate le linee a frequenza più significative che collegano il territorio lucchese. Linee che per loro natura sono utili al pendolarismo scolastico ma anche al pendolarismo lavorativo, al turismo e agli spostamenti occasionali. A grande richiesta torna inoltre attivo il servizio urbano festivo mattutino. Infine per la prima volta è previsto un collegamento con l'agenzia delle entrate.

Il rafforzamento del TPL comporta anche un ridisegno delle linee, con alcune variazioni di percorso e orari. Più precisamente:

LINEA 1+ (ex LAM BLU, che cambia nome) “OSPEDALE S.LUCA-FS-NAPOLEONE-VERDI-SAN ANGELO/NAVE”: Cambio nome da attuale “LAM BLU” in “1+” percorsi e frequenze orarie restano invariate nei giorni feriali. Nel periodo di luglio, viene applicata la stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 12' a 20'. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 08:30 fino alle ore 20:27, con frequenza ogni 30'.

LINEA 2+ (ex LAM ROSSA, che cambia nome) “SAN VITO-PESO-FS-CHIASSO/SAN CONCORDIO”: Cambio nome da attuale “LAM ROSSA” in “2+” percorsi e frequenze orarie restano invariate nei giorni feriali. Nel periodo di luglio, viene applicata la stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 10' a 15'. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 08:30 fino alle ore 20:46, con frequenza ogni 20'.

LINEA 3+ (ex LAM VERDE, che cambia nome) “STAZIONE FS-PESO-NAPOLEONE-TAGLIATE-PALATUCCI”: Cambio nome da attuale “LAM VERDE” in “3+” potenziamento LINEA e variazione del percorso con l’aggiunta del Parcheggio Palatucci: Stazione Fs-centro città-borgo Giannotti-Parcheggio Tagliate-Cimitero Comunale-Parcheggio Palatucci, con maggiore frequenza oraria passando ogni 12 minuti contro i 15. Nel periodo feriale di luglio e agosto, viene applicata la stessa frequenza oraria di passaggio ogni 12'. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 09:00 fino alle ore 20:34, con frequenza ogni 20'.

LINEA 5 “DON STURZO-S.ANNA CHIESA-VERDI-STAZIONE FS-S. CONCORDIO-PONTETETTO”: Modifica percorso. Non transiterà più dal quartiere di Mugnano, essendo quest'ultimo servito dalla nuova LINEA n.4. Servizio feriale dalle ore 06:59 alle ore 20:30.

LINEA 51 “VERDI-STAZIONE-P.ZA S. MARIA-FREDDANA-S. MORIANO”: su questo collegamento vengono introdotte tre corse in più.

LINEA 53 “VERDI-STAZIONE-CARLO DEL PRETE-S. ALESSIO-CARIGNANO” : aggiunta due corse in più

LINEA 54 “VERDI-S. CONCORDIO-AGENZIA DELLE ENTRATE-S. MARIA G.”: potenziamento della LINEA con frequenza nel feriale invernale ogni 40', mentre nel feriale estivo (luglio-agosto) ogni 60', con transito dall'Agenzia dell'Entrate.

LINEA 55 “VERDI-S.ANNA-NAVE-SOLFERINO-MAGGIANO”: Revisione Orari

LINEA 57 “VERDI-STAZIONE-CARLO DEL PRETE-MUTIGLIANO-PONTE MADDALENA”: Trasferita su LINEA 58 il ramo Verdi-Nozzano-Balbano. Sul ramo Verdi-Stazione-Mutigliano-Ponte alla Maddalena, inoltre è stato effettuato una revisione degli orari.

LINEA 58 “VERDI-NOZZANO-BALBANO”: Nuovo nome della LINEA 57 sul ramo Verdi-Nozzano-Balbano. Potenziamento della LINEA con frequenza nel feriale invernale ogni 40', mentre nel feriale estivo (luglio-agosto) ogni 60', rivisitazione dei percorsi, sostituendo l'attuale dedalo di percorsi diversi quasi ad ogni corsa, in un solo percorso di andata e uno di ritorno.

LINEA 59 “VERDI-STAZIONE-CARLO DEL PRETE-S.P. VICO-MARLIA”: è stata effettuata una revisione degli orari con l’aggiunta di sei corse.

LINEA 61 “VERDI-CARLO DEL PRETE-VIA OSPEDALE ITC-S. CASSIANO V-LAMMARI”: aggiunte tre corse

LINEA 63 “VERDI-S. DONATO-GATTAIOLA-MEATI”: aggiunta una coppia di corse per intercettare più utenti.

LINEA 67 “VERDI-VIA PISANA-MONTUOLO-CERASOMMA-RIPAFRATTA FS”: La LINEA è stata prolungata a Ripafratta FS, dove in alcuni orari ci sarà l'interscambio con la nuova LINEA urbana di Pisa, facilitando di fatto anche un migliore collegamento con l’aeroporto Galilei.

LINEA 19 “VERDI-SOLFERINO-FIBBIALLA-PIAZZANO”: Cambio nome da attuale E19: Revisione Orari.

Infine, rimane invariata e senza cambiamenti la LINEA 6 “VERDI-STAZIONE-CASTRACANI-ROMANA-ANTRACCOLI-CAPANNORI”.

A tutte queste novità l’amministrazione comunale e Autolinee Toscana daranno adeguata visibilità sui propri canali, oltre al lancio di una campagna promozionale in tv e su tutti gli organi di informazione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa