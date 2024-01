Fermato con 11mila euro e della cocaina nella sala slot

Ieri, a Firenze, durante un controllo in una sala slot in via del Cavallaccio intorno alle 12:30, la polizia ha denunciato un uomo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, spaccio di cocaina e rifiuto di esibire un documento di identità. L'uomo, trovato con alcuni grammi di cocaina e circa 11mila euro in contanti, ha opposto resistenza agli agenti e si è rifiutato di mostrare i documenti. Durante il trasporto in auto degli agenti, l'uomo agitato ha cercato di infrangere il divisorio in plexiglass della vettura, ma è stato calmato con l'aiuto del 118. Il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro.

In un secondo intervento notturno nella stessa sala slot, intorno alle 3, la polizia è intervenuta per una lite e ha trovato un 23enne con una ferita all'orecchio, in stato di forte agitazione. Il giovane ha cercato di opporre resistenza ai poliziotti, che lo hanno denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di oggetti atti ad offendere e per non essere in regola con il permesso di soggiorno.