La Befana ei vigili del fuoco consegna calze e allegria ai bambini del Meyer e all'Istituto degli Innocenti

I Vigili del Fuoco di Firenze, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Firenze, in occasione dl 6 gennaio, hanno rinnovato un ormai tradizionale gesto di generosità. Proprio in compagnia della Befana hanno consegnato 150 calze ai bambini ricoverati dell'ospedale pediatrico Meyer. La presenza della Befana, affiancata dai Vigili del Fuoco, ha così reso speciale la giornata, regalando ai bambini un momento di svago e serenità durante il loro percorso di cura. I Vigili del Fuoco hanno poi visitato per la consegna di altre calze anche all'Istituto degli Innocenti di Firenze.