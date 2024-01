Lavori Publiacqua a Barberino Tavarnelle, via Roma chiusa alle auto

Per lo svolgimento dei lavori a cura di Publiacqua dedicati a un nuovo allaccio alla rete idrica, lunedì è stata istituita a Barberino Tavarnelle la chiusura al transito veicolare di via Roma all’altezza del civico 99.

Le modifiche alla viabilità entrano in vigore alle ore 8 di lunedì 8 gennaio fino al termine dei lavori. Il provvedimento prevede un percorso alternativo con inversione del senso di marcia in via Roma nel tratto compreso tra via Naldini e via della Rimembranza.

L’accesso a piazza Matteotti è consentito solo per il carico /scarico merci e veicoli autorizzati con ingresso da via Naldini e uscita percorrendo via Roma in direzione via della Rimembranza.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa