Principio di incendio causato da un paziente all'ospedale di Grosseto

Nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, si è verificato un principio di incendio causato da un paziente senza fissa dimora. Dopo il suo arrivo con un'ambulanza, il paziente ha tentato di appiccare il fuoco agli arredi di un bagno. Il pronto soccorso è stato temporaneamente evacuato a causa del fumo, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il personale del pronto soccorso e la squadra antincendio dell'ospedale sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area e i pazienti. Successivamente, vigili del Fuoco e polizia sono intervenuti, ma la situazione era già sotto controllo. Le verifiche della polizia scientifica sono state completate la mattina successiva, e le attività del pronto soccorso sono ora regolarmente operative. Il bagno danneggiato è ancora inagibile, ma l'ospedale ha trovato un altro locale da adibire ai servizi igienici.