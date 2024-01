Una Befana, tante Befane dai piccoli ricoverati nelle degenze del Santa Chiara

Questa mattina la Befana è passata come da tradizione nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell'Aoup al Santa Chiara e anche nelle degenze del Percorso labiopalatoschisi ad allietare questo giorno di festa per i piccoli pazienti ricoverati e i loro genitori. Non una ma tante Befane: l'associazione "Il sorriso di Andrea" ha colorato i reparti con palloncini e ha distribuito golosissimi biscotti a tutti i ragazzi e al personale; è arrivata anche la KinziKaBefana del "KinziKa Group" in collaborazione con altre associazioni, creando un allegro gruppo mascherato e colorato che ha distribuito calze a tutti; la magistratura di San Michele del Gioco del ponte guidata dal magistrato Francesco Degli Innocenti ha distribuito sacchetti con dolcetti e pupazzi fatti a uncinetto oltre al tradizionale passaggio del carrello della Befana aziendale che ha distribuito giocattoli ricevuti da tante donazioni sentite con il cuore. E poi la Befana della Pubblica assistenza e delle parrocchie Cep-Barbaricina. A tutti coloro che hanno partecipato, accolti dal personale sanitario sia stamani sia nei giorni scorsi, portando doni anche in anonimato e allietando così le feste per chi è stato costretto a trascorrerle in ospedale, va il caloroso ringraziamento da parte dell'Aoup.

Fonte: AOU Pisa