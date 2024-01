Alla Rsa Chiarugi i carabinieri in congedo diventano befane

Sabato 6 gennaio alle ore 14,30, come da tradizione, la Sezione di Empoli dell'Associazione Nazionale Carabinieri si è vestita da Befana e con la vecchietta più attesa dell'anno, si è recata al Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli dove ha portato non solo tanti regali a tutti gli ospiti della struttura, ma anche sorrisi, gioia ed allegria. Ad allietare il pomeriggio c'è stato un rinfresco e tanta buona musica.

La befana ha visitato prima tutti i ricoverati nei vari reparti e poi si è intrattenuta con gli altri nonni nella sala al piano terra, distribuendo regali e ballando allegramente con tutti; alle ore 18,00, oramai stanca, attraverso il caminetto è volata via, salutando e dando appuntamento naturalmente al prossimo anno...

Fonte: Ufficio Stampa