Apre 'Five Guys' ai Gigli e cerca personale: come candidarsi

A I Gigli di Campi Bisenzio arriva una novità e porta posti di lavoro. Il colosso del fast food a stelle e strisce Five Guys aprirà nel centro commerciale, si tratta di una catena che si occupa di hot dog, hamburger e cibo prevalentemente statunitense.

Aprirà prossimamente nell'area Corte dell'Oste e ha annunciato una giornata di selezione per il nuovo personale. Sarà la settima apertura italiana dopo le cinque a Milano e quella di Roma.

La giornata di selezione è fissata per martedì 9 gennaio allo Starhotels Vespucci di Via San Quirico 292/A a Campi Bisenzio dalle ore 10. Per partecipare bisogna inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail join@fiveguys.it.