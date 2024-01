Empoli-Milan 0-3: Poco Empoli per questo Milan. Rossoneri passano senza fatica

Nessun problema per il Milan che chiude le pratiche già nel primo tempo grazie ai gol di Loftus-Cheek e Giroud. La squadra di Pioli è apparsa sempre in controllo del match senza andare mai in contro a delle complicazioni contro un Empoli incapace di reagire, spento e con un atteggiamento che porta a tanti punti interrogativi. La fisicità e la qualità della squadra rossonera hanno permesso di dominare in lungo e largo per tutti i 90' di gara.

Un modulo, quello del 4-3-1-2, che non è più una certezza e che non riesce a dare più quella sicurezza e compattezza che la squadra di Andreazzoli sembrava aver trovato con tale disposizione. Il 4-3-3 visto negli ultimi 20' di gara potrebbe essere una risposta alle difficoltà viste in campo. L'entrata di Cancellieri ha smosso il reparto offensivo azzurro, sulla sinistra l'esterno empolese ha creato infatti qualche pericolo senza però poi riuscire a concretizzare con i propri attaccanti. Sabato prossimo l'importante trasferta contro il Verona, un importante match salvezza da non sbagliare assolutamente.

RIVIVI LA DIRETTA DI EMPOLI-MILAN SU EMPOLICHANNEL.IT

I GOL

EMPOLI-MILAN 0-1, 11' LOFTUS-CHEEK - Cavalcata di Leao sulla sinistra che lascia indietro Ebuehi e mette dentro per il compagno: tocco di prima con il destro e rossoneri avanti.

EMPOLI-MILAN 0-2, 31' GIROUD - Il francese torna al goal grazie al penalty di Giroud, arrivato per fallo di mano di Maleh in area toscana.

EMPOLI-MILAN 0-3, 88' TRAORÈ - Contropiede rossonero, due contro uno: Pulisic serve il giovane centrocampista sulla sinistra e destro all'angolino a battere nuovamente Caprile.

IL TABELLINO

Marcatori: 11’ Loftus-Cheek, 31’ Giroud, 88’ Chaka Traoré.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi (dal 28’ Ranocchia), Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi (dal 74’ Marin), Maleh; Gyasi, Baldanzi (dal 57’ Cancellieri), Cambiaghi; Caputo (dal 74’ Maldini). A disp.: Berisha, Perisan; Indragoli, Destro, Shpendi, Sodero. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 70’ Bartesaghi), Kjær (dal 84’ Gabbia), Hernández, Florenzi (dal 35’ Jimenez); Loftus-Cheek (dal 70’ Musah), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão (dal 84’ Chaka Traoré). A disp.: Mirante, Nava, Simić, Romero, Zeroli; Jović. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Ammoniti: 41’ Calabria, 54’ Jimenez, 81’ Marin.

Recupero: 3' 1T, 3’ 2T.