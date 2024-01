Spezia indigesta: il 2024 inizia male per l'Abc

Inizio amaro in terra ligure per l’Abc Solettificio Manetti, costretta a cedere il passo ai padroni di casa dello Spezia Basket Club, che nell’ultimo possesso hanno messo le mani sulla sfida chiudendo i giochi sul 78-74. Ancora una volta a fare la differenza è stata la fisicità dei locali (38-25 il conteggio finale dei rimbalzi, e 11-1 per quanto riguarda quelli offensivi) e l’enorme talento offensivo di Carpani e Sakalas, i due giocatori che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Per i gialloblu ottime indicazioni dal nuovo arrivato, Illia Zaiets, anche se troppo spesso è mancata quella lucidità che poteva spalancare la strada ad un finale diverso.

LA CRONACA

Quintetti

Spezia: Paoli F., Paoli M., Carpani, Sakalas, Tintori

Abc: Belli, Zaiets, Nepi, Pucci, Cantini

Il primo tentativo di allungo è dei padroni di casa che spinti da Sakalas e i gemelli Paoli si portano sul 7-3 dopo tre giri di lancette. Con Cantini chiamato a fare gli straordinari sotto canestro per arginare i centimetri di Tintori e Sakalas, l’Abc fatica a trovare il fondo della retina finchè non si sbloccano Nepi e Zaiets, con quest’ultimo che dalla lunga distanza inaugura la sua avventura castellana infilando due triple a distanza ravvicinata per il sorpasso: 7-11 dopo sei minuti di gioco. La penetrazione di Belli vale il +5 (10-15) ma Filippo Paoli dall’arco tiene i suoi incollati. Si procede a braccetto finchè il 2/2 di Matteo Paoli dalla lunetta manda tutti al primo riposo sul 19-18.

Dopo due minuti di attacchi a vuoto da entrambe le parti, il primo canestro della seconda frazione arriva con Matteo Paoli che permette a Spezia di prendere un possesso pieno di vantaggio. I liguri fanno pesare la fisicità nel pitturato, con Tintori e Sakalas a dominare l’area, mentre gli attacchi si accendono e le squadre si alternano al comando, con Scali a siglare il 25-26 che convince Scocchera a chiamare time out. Al rientro Carpani e il solito Sakalas provano a dare il via all’allungo spezzino grazie a due triple che valgono il 31-26 su cui coach Angiolini ferma il gioco. Si riparte con il mini break personale di Scali, che ne infila cinque consecutivi annullando completamente il vantaggio locale e ristabilendo la parità a quota 31, parità su cui si viaggia fino al 37-36 che manda le squadre negli spogliatoi.

Una magia di Nepi ristabilisce il vantaggio gialloblu all’inizio della ripresa, seguito da Pucci per il 39-43, ma i gemelli Paoli ci mettono subito una pezza: 43-43 a metà frazione. Due bombe di Filippo Paoli e Carpani ribaltano completamente l’inerzia ed arrivano a suggellare un break di 10-0 che vale il 49-43. L’Abc perde lucidità in attacco e Spezia ne approfitta per toccare la doppia cifra di vantaggio: 55-43 al 28′. Belli dalla media distanza spezza il digiuno gialloblu ma Sakalas fa malissimo dall’arco, finchè Zaiets a fil di sirena scrive 58-49.

Scali da tre punti inaugura la quarta frazione, seguito da Zaiets per il 58-54 che riapre completamente i giochi. La tripla di capitan Belli è quella del 65-63, cui fa eco il contropiede di Nannipieri che concretizza la rimonta gialloblu: 65-65 al 33′. Carpani da tre punti, però, è una sentenza e ristabilisce il vantaggio locale, con Filippo Paoli che allarga la forbice fino al 76-69 al 38′. Quando parte l’ultimo giro di lancette, la bomba di Nepi prova a tenere aperte le ultime speranze gialloblu, ed è lo stesso Nepi a portare a spazzo la difesa spezzina nell’azione successiva infilando un canestro d’autore che vale il 76-74 con 30 secondi da giocare. Sull’ultimo possesso, però, allo scadere dei 24”, è Filippo Paoli a mettere l’ipoteca.

SPEZIA BASKET CLUB – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 78-74

Spezia Basket Club: Carpani 19, Mencarelli , Preci ne, Vespa ne, Paoli F. 21, Paoli M. 17, Cozma ne, Steffanini 2, Fazio, Sakalas 17, Tintori 2, Rajacic ne. All. Scocchera. Ass. Toffi.

Totali: 14/37 (38%) da due, 14/28 (50%) da tre, 8/15 (53%) ai liberi

Abc Solettificio Manetti: Rosi, Lazzeri, Lilli ne, Corbinelli, Pucci 2, Zaiets 19, Scali 18, Nepi 17, Cantini, Nannipieri 4, Belli 14. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 17/36 (47%) da due, 12/23 (52%) da tre, 4/6 (67%) ai liberi.

Parziali: 19-18, 37-36 (18-18), 58-49 (21-13), 78-74 (20-25)

Arbitri: Forte di Siena, Giustarini di Grosseto.

