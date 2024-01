Successo per gli eventi delle Feste a La Calamita

Si conclude con un grande successo il periodo natalizio per la Calamita odv di Piazza d’Acquisto. Il mese di dicembre ha infatti visto una nutrita partecipazione sia al pranzo conviviale di domenica 10 dicembre, in cui i sostenitori delle iniziative dell’organizzazione si sono scambiati gli auguri in un clima festoso e spensierato, sia per il Concerto di Natale che nel giorno di Santo Stefano ha radunato molti appassionati di musica nella chiesa di Santa Maria delle Vedute. Pierpaolo Buggiani, pianista fucecchiese dal talento apprezzato a livello internazionale, ha infatti suonato tra i brani più famosi della musica classica, in particolar modo i preludi di Chopin, incantando il pubblico. Senza dubbio, tuttavia, l’evento clou è stata la serata all’insegna del gioco del 5 gennaio, durante la quale si è assistito al tradizionale arrivo della Befana, che dopo un iniziale indugio, è riuscita ad entrare nel salone, regalando dolci calze ai più piccole.

Con il nuovo anno, poi, oltre alla ripartenza delle consuete attività quotidiane del Centro di Aggregazione, come i “pomeriggi insieme” ed i corsi di ballo, canto, ginnastica dolce e cucito, in piazza d’Acquisto si terranno momenti di incontro che spazieranno su vari temi di attualità. Il primo di questi, dal titolo Lasciami Volare (Fondazione PesciolinoRosso) e con ingresso gratuito, è previsto per lunedì 8 gennaio alle ore 21.00 e si tratterà di una testimonianza di vita da parte di un padre che ha sperimentato un enorme dolore traendone una grande forza.

Fonte: Ufficio Stampa