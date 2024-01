Use forza quattro: Empoli vince anche contro Sestri Ponente

Quarta vittoria consecutiva, seconda in trasferta, girone di ritorno ancora immacolato. Il nuovo anno dell’Use Computer Gross inizia come era finito il 2023, ovvero con una vittoria. I ragazzi di Luca Valentino la strappano a Genova contro Sestri Ponente per 66-73 ed è davvero il caso di aggiungere con le unghie e con i denti. Sì perché quella sotto la lanterna è una vera e propria battaglia sportiva contro una squadra che ha un nuovo allenatore in panchina e che, soprattutto, ha bisogno di punti come l’aria che respira. Aver portato via il successo in un simile contesto, al di là di quello che dice la classifica, è cosa di non poco conto e consegna alla fase clou di questo primo scorcio di stagione una squadra in condizione e capace ancora una volta di supplire alla pesante assenza di De Leone, peraltro contro un avversario che fa della fisicità sotto le plance una delle sue caratteristiche più importanti.

E c’è davvero poco da dire davanti a questa vittoria che l’Use coglie dopo una gara che la vede sempre avanti nel punteggio: 32-44 all’intervallo, 54-59 al 30’. Il bello arriva nel finale quando Sestri rientra e cerca il tutto per tutto. Daunys a 2 minuti dalla sirena mette il 66-68 ma, sull’azione successiva, Quartuccio segna i suoi primi ed unici punti della serata con la tripla che è di fatto decisiva. Sull’azione successiva, infatti, Sestri sbaglia, Giannone cattura il rimbalzo, subisce fallo e chiude dalla lunetta con il 2/2 che sigilla il 66-73 finale.

66-73

PALLACANESTRO SESTRI PONENTE

Pasqualetto 2, Pittaluga 3, Cavallaro 5, Daunys 19, Costa, Anaekwe 14, Pintus 9, Zini 12, Cartasegna 2. All. Bianchi

USE COMPUTER GROSS

Giannone 17, Baccetti 2, Sesoldi 7, Rosselli 16, Fogli ne, Calabrese 17, Mazzoni 8, Quartuccio 3, Tosti, Cerchiaro 3. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Fabiani di Livorno e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 13-17, 32-44 (19-27), 54-59 (22-15), 66-73 (12-14)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa