Use Rosa Scotti corsara a Roma, Cioni: "Vincerla non era semplice"

Brividi romani per l’Use Rosa Scotti che però, con un finale dai nervi saldissimi, riesce a portare a casa la vittoria per 71-74 iniziando così al meglio il nuovo anno e tornando al successo esterno. Partita strana, quella sotto il cupolone, che la squadra di Alessio Cioni all’inizio domina a tratti in modo anche imbarazzante, salvo poi subire il ritorno delle giovani ragazze del Basket Roma che sorpassano proprio nel finale senza però aver fatto i conti con Stoichkova e Castellani, brave a tenere la mano ferma segnando così i canestri della vittoria.

All’inizio, come detto, pare di giocare sul velluto più che su un parquet. Patanè appoggia i primi due punti, Merisio la mette dall’arco e Castellani firma lo 0-7. Roma muove il tabellino con un libero ma Patanè, sempre lei, appoggia comoda l’1-9 che Castellani, appena dopo, trasforma nell’1-11 che obbliga coach Bongiorno al timeout. La musica biancorossa continua però a suonare con Merisio che ne mette due dalla lunetta (1-13), preludio al primo canestro dal campo della squadra di casa: 3-13. Alla festa partecipa anche Miscenko mentre si rivede in campo Manetti che, con Merisio, fa la coppia mascherata a causa dei ben noti problemi al naso. La Scotti morde in difesa e, di conseguenza, le cose vengono anche in attacco con Ruffini che mette il 9-21 che, al 10’, diventa 19-28 con un parziale di 6-0 nei secondi finali. E’ un’altra partita e, non a caso, sul 23-28 e parziale aperto di 10-0, è Alessio Cioni a fermare il gioco per rimettere ordine. Patanè ci mette una toppa con due liberi ma il Basket Roma ci crede, eccome, e tocca il 30-34. Qui parziale di 0-5 suggellato da Stoichkova e si respira: 30-39. Al riposo siamo 38-46 con un bel canestro finale di Villaruel.

Alla ripresa delle operazioni, la Scotti riesce sempre a tenere la testa avanti mente le avversarie, dopo essere tornate sotto, aspettano il finale per sparare le loro cartucce migliori e coronare la rimonta. Il piano partita funziona visto che, a 2 minuti dalla fine, ecco l’aggancio ed il sorpasso di 2 punti con la tripla di Lucantoni. Qui Stoichkova segna e subisce fallo ma purtroppo, sull’azione, si infortuna al naso una giocatrice di casa ed il gioco subisce un lungo stop. La bulgara di casa Scotti sbaglia il libero supplementare e, sul fronte opposto, anche Roma fa 1 su 2 dalla lunetta. Mancano 48 secondi alla sirena e Castellani sala alla ribalta segnando prima il 71-72 e poi, dopo un errore romano, i liberi del 71-74. La squadra di casa prova la tripla della vittoria ma la Scotti difende bene e porta a casa il successo.



71-74



BASKET ROMA

Leghissa 3, Del Piano, Perone 5, Lucantoni 28, Belluzzo 3, Benini 13, Preziosi 4, Aghilarre 13, Cenci 2, Brandimarte, Manocchio, Rossi. All. Bongiorno (ass. Canini/Curiale)



USE ROSA SCOTTI

Castellani 13, Ruffini 2, Patanè 10, Stoichkova 10, Merisio 7, Avonto, Villarruel 13, Manetti 9, Antonini, Miscenko 10. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)



Arbitri: Mammoli di Perugia e Guercio di Ancona



Parziali: 19-28, 38-46 (19-18), 53-58 (15-12), 71-74 (18-16)

Parla mister Cioni

Prova a raccontare questa strana partita, coach Alessio Cioni. L’altalenante prestazione delle sue ragazze sul campo del Basket Roma si presta a diverse letture anche se, in fin dei conti, la sostanza resta aver chiuso il girone di andata con una vittoria ed un bottino di 16 punti in classifica.

“L’approccio è stato ottimo – attacca - siamo andate 1-11 e poi, dopo il loro timeout, abbiamo calato con l’intensità difensiva anche se siamo rimaste sempre avanti giocando in modo accettabile. Solo che poi non siamo riuscite a tornare sui livelli dell’inizio subendo molto i loro uno contro uno. Dopo il riposo di metà partita, loro sono state brave a trovare buone soluzioni ma, nel finale, portarla a casa non era semplice. Per questo le ragazze sono state brave a farlo e sono due punti per noi molto importanti. Resta il fatto che, difensivamente, dobbiamo e possiamo fare meglio”. “Chiudiamo il girone di andata con 16 punti – prosegue – e direi che non è una quota da poco. Per quello che è il livello del nostro girone non è un risultato banale. Resta il rammarico che non entriamo in coppa Italia per due punti, ma non ci pensiamo e guardiamo avanti ed a quanto di buono fatto fino ad oggi”.

Il calendario mette ora di fronte all’Use Rosa Scotti la sfida interna con Moncalieri, preludio al doppio big-match con Costa Masnaga fuori e Galli in casa. Si riparte nel girone di ritorno con obiettivo playoff.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa