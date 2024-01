Aggressione a Empoli, Poggianti (Cdx): "Sicurezza tema da affrontare con serietà"

Ecco una storia empolese. 6 gennaio, ore 15, due signore sono state strattonate, scippate da una baby gang nel sottopasso ferroviario della stazione di Empoli, che ormai è divenuta l'immagine plastica di un problema che attanaglia seriamente la nostra Empoli, la questione sicurezza. Cittadini, comitati civici, residenti chiedono a tutti i gruppi politici, in particolar modo con una specifica e-mail a Fratelli d'Italia centrodestra per Empoli e alla mia persona, interventi decisi, seri e concreti per risolvere i problemi della sicurezza. Da anni ci stiamo impegnando con proposte e soluzioni al tema che sono sempre state irrise da parte dell'amministrazione comunale. Noi crediamo che la tematica sicurezza debba essere affrontata con serietà e soprattutto con onestà intellettuale con i cittadini e non si può certamente chiudere la stalla quando poi ormai sono già scappati. Il centrodestra c'è, noi ci siamo.

Andrea Poggianti, capogruppo Centrodestra per Empoli-Fratelli d'Italia