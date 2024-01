Al Teatro Shalom il 'Tributo a Renato Zero' per raccogliere fondi per l'Associazione Marta Onlus

Il prossimo Sabato 20 Gennaio 2024, Empoli si prepara a vivere una serata all'insegna della musica e della solidarietà con il "Tributo a Renato Zero", alle ore 21, al Teatro Shalom. L'evento, organizzato dal gruppo "TeatroZero," non è solo un omaggio al grande artista italiano, ma anche un'occasione per sostenere l'Associazione Marta Onlus, attiva nei settori sociale, sanitario, dell’istruzione, della formazione e del volontariato.

Il fondatore di "TeatroZero," Maurizio Orselli, insieme all'artista Emanuele Ginori, ha creato uno spettacolo che promette di catturare il cuore del pubblico. La band, composta da Paolo Ax (chitarra), Antonio Ferri (batteria), Antonella Grattarola (voce), Roberto Maestrelli (tastiere), Marinella Marcacci (tastiere, sax e voce) e Mario Pelagotti (basso), garantirà una serata ricca di emozioni e coinvolgimento.

La serata prevede la partecipazione di due eccezionali artiste: Giulia Rubenni, conosciuta come Ghibli, incanterà il pubblico con la sua abilità nel creare storie attraverso la manipolazione della sabbia e Sara Stiavelli, ballerina e campionessa italiana di danze orientali, aggiungerà una dimensione visiva unica alla performance.

L'intero incasso della serata sarà devoluto all'Associazione Marta Onlus, che opera con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone meno fortunate. Per coloro che desiderano partecipare e contribuire a questa nobile causa, è possibile contattare il numero 3404773699 per prenotare i biglietti.

Fonte: Ufficio Stampa