Apicoltura, usciti i bandi per presentare la richiesta dei fondi europei

Apicoltura, come preannunciato sono usciti i bandi per presentare la richiesta dei fondi europei che ammontano a 1 milione e 104mila euro.

Cinque i bandi che hanno finalità diverse. Uno è destinato alle associazioni apistiche maggiormente rappresentative in Toscana per sostenere interventi di formazione, assistenza tecnica, lotta alle malattie e promozione (azioni A1, A2, B1, F1).

Gli altri sono rivolti agli apicoltori per interventi destinati alla lotta alle malattie (azione B1), al ripopolamento apistico (azione B3), alla razionalizzazione della transumanza (azione B4) e all’acquisto di macchinari e sistemi di gestione delle produzioni (azione B5), quest’ultima destinata anche alle forme associate maggiormente rappresentative.

Una parte dei bandi sono pubblicati sul BURT del 27 dicembre 2023 ed i rimanenti sul BURT del 3 gennaio 2024.

Le domande potranno essere presentate sul sistema informativo di ARTEA dalle associazioni entro il 15 gennaio, mentre per le azioni B1 – B3 – B4 – B5 il termine scade il 31 gennaio 2024.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa