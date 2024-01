Auto bloccata sui binari a Empoli, salva la conducente

Una donna di 46 anni si è salvata dall'impatto tra la sua auto e un treno al passaggio a livello di via Matteotti a Empoli, zona Fontanella.

Attorno alle 19 è avvenuto l'impatto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e Petrazzi. La donna si era già allontanata dall'auto prima dell'incidente con il convoglio. Secondo quanto appreso, la donna era in auto con il suo cane quando il mezzo si è spento proprio sui binari. La donna non è riuscita a guidare via la sua auto anche per la chiusura nel frattempo delle sbarre, quindi l'unica via di fuga era uscire dall'auto.

L'animale, una volta fuori dal mezzo, l'avrebbe tirata in modo da farla cadere a terra con ferite al polso. Ma il fatto che la donna sia rimasta a terra l'ha salvata dall'arrivo di detriti durante l'impatto dell'auto con il treno. Tant'è che è finita in pronto soccorso a Empoli in codice giallo proprio per la ferita al polso.

L'auto incidentata è stata poi rimossa con l'autogru del distaccamento di Firenze Ovest. Del mezzo è rimasta solo una carcassa. Sul posto anche la Misericordia di Empoli e i carabinieri della compagnia di Empoli.