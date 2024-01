Breaking the Mould, la nuova collaborazione tra IED Firenze e Ginori 1735

Creatività. Dialogo. Cambiamento. Queste le parole chiave che descrivono Breaking the Mould, il nuovo progetto che vede la collaborazione fra GINORI 1735 e IED Firenze.

Breaking the Mould, appunto, rompere gli schemi per andare oltre, in un’analisi attenta, contemporanea e propositiva dell’oggi. Così, il 10 gennaio prossimo, Caroline Corbetta, Valentina Fragomeni, Diane Pernet, Yoko Choy, Wilson Oryema e Danilo Venturi racconteranno il loro pensiero su formazione, futuro, moda e intelligenza artificiale, in un simposio culinario-creativo, appositamente allestito nel giardino d’inverno della boutique GINORI 1735 a Firenze.

A fare da cornice alla conversazione creativa, l’estro degli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Firenze che per l’occasione, hanno ideato quattro potenti e inaspettate mise en place. Quattro tavole per quattro giorni -una al giorno- dal 9 al 12 gennaio prossimo, dedicate a tutti gli ospiti e clienti della boutique GINORI 1735.

Breaking the Mould è dunque un progetto che, durante Pitti Immagine Uomo, racconterà il forte fil rouge fra mondo della formazione e brand di lusso, a tutti gli amanti della creatività e delle sue forme di espressione.