Cacciatori morti nel lago di Massaciuccoli, recuperata la barca affondata

È stata recuperata questa mattina dal fondale la barca coinvolta nel tragico incidente accaduto ieri nel lago di Massaciuccoli, nel quale hanno perso la vita due persone. Si tratta di Andrea Pardini 53 anni e Giorgio Montemagni 69 anni, entrambi di Torre del Lago.

L'imbarcazione sulla quale si trovavano i due, cacciatori appassionati della pratica venatoria lacustre, si sarebbe rovesciata al largo. Sconcerto e incredulità tra i conoscenti per la scomparsa della coppia di amici, esperti e che conoscevano molto bene il lago. Nella giornata di ieri le ultime telefonate con le famiglie, per dire che sarebbero rientrati per pranzo. Ma poi la scoperta della tragedia da parte di un cacciatore e di un familiare, che con un barchino erano andati a cercarli ritrovando il cadavere del 69enne. In seguito, nel tardo pomeriggio dopo le ricerche, è stato individuato il corpo del 53enne dai vigili del fuoco.

Cordoglio per entrambi espresso da Confcommercio Lucca Massa Carrara e dal sindacato interprovinciale dei macellai, enti di cui era socio Andrea Pardini. I funerali delle due vittime si terranno martedì alle 15 nella Parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago.