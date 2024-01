Cerreto Guidi celebra Calvino, spettacolo itinerante nelle scuole

Continuano le attività portate avanti dal Comune di Cerreto Guidi sulla figura di Italo Calvino, uno dei maggiori scrittori del secondo Novecento. Di certo, uno dei più famosi, conosciuto e tradotto in tutto il mondo. In occasione del centenario della nascita dello scrittore, nello scorso mese di maggio, la Biblioteca “Emma Perodi”, ha tributato un omaggio allo scrittore con un importante approfondimento che ha portato a Cerreto Guidi docenti e studiosi di fama.

Nel solco di quella iniziativa, l’attenzione per Calvino prosegue con un percorso nelle scuole reso possibile anche dal contributo del Consiglio regionale della Toscana relativo alla promozione della lettura.

La Compagnia teatrale “I Girasogni” propone l’adattamento teatrale de “Il visconte dimezzato”. Calvino, in questo racconto allegorico, narra la vicenda fiabesca dell’uomo, diviso da una cannonata in due parti, una buona e l’altra malvagia, con le conseguenze, ora comiche, ora tragiche, che ne derivano, fino alla felice conclusione che porta all’unificazione delle due parti ed al rinnovato compenetrarsi del bene e del male che sono in ciascun uomo.

Il primo spettacolo è in programma Lunedì 15 gennaio nella Scuola primaria di Cerreto Guidi; seguiranno quelli del 16 gennaio nella Scuola primaria di Bassa, del 17 gennaio nella Scuola media di Cerreto Guidi, del 18 gennaio nella Scuola primaria di Lazzeretto e del 19 gennaio nella Scuola primaria di Stabbia.

Lo spettacolo della Compagnia “I Girasogni”, della durata di circa un’ora, è pensato con leggerezza e poesia per i bambini dai 6 ai 13 anni. Si tratta di una performance che fonde la musica ed il dialogo dal vivo proiettato con la lettura, dando vita ad un’esperienza suggestiva e ricca di emozione. La voce narrante è di Fabrizio Passerotti; i disegni dal vivo di Giulia D’Agostini; gli interventi musicali di Catia Lari.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa