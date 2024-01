Cgil critica Sesa: "Difficile strutturare rappresentanza sindacale solida"

"Va segnalata in Sesa la difficoltà a costruire corrette relazioni sindacali di gruppo".

In un lungo comunicato della Cgil Empolese Valdelsa, a firma del suo segretario Gianluca Lacoppola, il sindacato critica la gestione del gruppo di via Piovola, in un contesto come quello del circondario in cui "in oltre 60 aziende dell'Empolese Valdelsa le nostre categorie hanno ottenuto contratti integrativi che migliorano le condizioni di lavoro di almeno 10 mila tra lavoratori e lavoratrici".

Lacoppola spiega che "l'organizzazione in tante aziende formalmente autonome e in continuo cambiamento di perimetro (acquisizioni, fusioni, cessioni di rami d'azienda, cambio di CCNL applicati) rende infatti assai complesso strutturare una rappresentanza sindacale solida e continuativa. Sarebbe per questo necessario avviare la costruzione di relazioni sindacali uniche di gruppo, al fine di migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici e rendere omogenee le condizioni per tutti coloro che lavorano in Sesa al di là della specifica azienda".

Lacoppola chiude:"Il gruppo Sesa a più riprese ha ricordato l'importanza di riconoscere la centralità delle proprie maestranze, ci teniamo a ricordare che mettere i lavoratori e le lavoratrici nelle migliori condizioni per potersi organizzare in sindacato è il primo passo per riconoscere l'importanza dei lavoratori della propria azienda. Sarà questo un impegno importante per il 2024".