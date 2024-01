Dopo 2 mesi dall'alluvione riapre la biblioteca di Quarrata

Da lunedì 8 gennaio 2024 la biblioteca Michelucci di Quarrata riapre, limitatamente al servizio di prestito e restituzione, nell'atrio. La biblioteca era rimasta coinvolta nell'alluvione del 2 e 3 novembre scorso, con migliaia di volumi bagnati dalla furia dell'acqua. Da un primo conteggio, ben 20mila dei 50mila volumi totali sono andati perduti. Mentre il materiale dell'archivio storico sono stati recuperati e sono in corso di restauro.

Gli orari di apertura della biblioteca Giovanni Michelucci saranno:

lun. 14-17

mar. 14-17

mer. 9-12

gio. 14-17

ven. 14-17

sab. 9-12

Sarà possibile:

– restituire i prestiti scaduti

– scegliere altri documenti per il prestito tra quelli esposti nell'atrio

Nell'atrio saranno esposte le nostre migliori proposte e le novità editoriali per adulti e bambini.

Per i materiali che si trovano sugli scaffali della biblioteca sarà necessario fare prima la prenotazione dal catalogo online della Rete documentaria della provincia di Pistoia (REDOP) all'indirizzo biblio.comune.pistoia.it e una volta prenotato, attendere la comunicazione di pronto al prestito da parte nostra (sms o mail) prima di passare per il ritiro.

Per essere guidati nell'uso del catalogo sono a disposizione alcuni video tutorial sul canale You Tube o sul profilo Facebook della biblioteca. Al momento non sarà possibile richiedere prestiti interbibliotecari né restituire a Quarrata libri presi in prestito presso altre biblioteche della rete.