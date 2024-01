Festa della Toscana a Cerreto Guidi, opere e un convegno per riscoprire don Milani

Al via alcune iniziative organizzate dal Comune di Cerreto Guidi nell’ambito della Festa della Toscana, promossa dalla Regione, sull’esperienza religiosa, sociale ed educativa di Don Lorenzo Milani.

Il progetto intende focalizzarsi sul messaggio di libertà, di impegno e concreta solidarietà di Don Lorenzo Milani e sulla dirompente e rivoluzionaria missione educativa di una scuola nuova,

concepita e concretamente realizzata dal sacerdote di Barbiana e dai suoi collaboratori come uno straordinario strumento di riscatto per gli ultimi.

La prima iniziativa del progetto “Dalla parte degli ultimi. Attualità del pensiero e dell’esperienza di Don Lorenzo Milani”, si svolgerà Venerdì 12 gennaio, a partire dalle ore 21,15, nella Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi, con la proiezione del documentario “Lorenzino Don Milani”, curato dalla Fondazione per le Scienze Religiose.

Si tratta di un documentario realizzato da Alberto Melloni in collaborazione con Fabio Nardelli e Federico Ruozzi, con il patrocinio della Regione Toscana. II racconto, cui presta la voce il giornalista televisivo David Maria Sassoli, è stato montato partendo dal carteggio del giovane Lorenzo Milani con la madre, l’ebrea colta e cosmopolita Alice Weiss, per svilupparsi in una narrazione corale in cui si fondono le varie testimonianze, le immagini di repertorio, i documenti e le foto di una vita.

Per conoscere, e far conoscere meglio Don Milani, seguirà Venerdì 19 gennaio alle ore 21,15 la presentazione del libro di Mario Lancisi “Don Milani. Vita di un profeta disobbediente. A cento anni dalla nascita”. Alla presentazione interverranno, oltre all’autore, il Sindaco Simona Rossetti e Padre Albino De Giobbi.

Gli appuntamenti proseguiranno nel mese di marzo (il 15 e il 22) con una rappresentazione teatrale ideata e realizzata dall'Associazione Arca Azzurra, denominata " 100 Don Milani" e con un convegno, in cui, anche a partire dalla proiezione di alcuni video sulla vita e sull'esperienza di Don Milani, sarà possibile approfondire tematiche particolarmente rilevanti, con riferimento a quanto svolto per una scuola innovativa e inclusiva

