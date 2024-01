"Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", Simone Cristicchi in scena a Scandicci

Simone Cristicchi in Franciscus (foto Edoardo Scremin)

Sabato 13 gennaio (ore 21:15) al Teatro Aurora di Scandicci, Simone Cristicchi porta in scena"FRANCISCUS. Il folle che parlava agli uccelli".

Si tratta dell’appuntamento inaugurale dell’edizione 2024 di AURORADISERA, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci.

Uno spettacolo in cui Simone Cristicchi affronta il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco, e altri temi importanti ancora oggi come la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria per una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Francesco d’Assisi vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona, negli animali che incontrava, nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava insieme agli altri. Simone Cristicchi si chiede se il suo messaggio sia ancora attuale nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso. Tra riflessioni, domande e canzoni inedite indaga e racconta il "Santo di tutti", che è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti.

La rassegna AURORADISERA prosegue martedì 13 febbraio: sul palco di Scandicci arriva Ambra Angiolini, protagonista dello spettacolo OLIVA DENARO.

IL MALLOPPO di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro è lo spettacolo in programma lunedì 11 marzo. IL MALLOPPO, inizialmente programmato per il 28 gennaio, è stato spostato all’11 marzo per indisposizione di uno degli interpreti.

Il sipario si alza di nuovo giovedì 21 marzo per il cineconcerto ARRIVEDERCI BERLINGUER! con Massimo Zamboni. Chiudono la rassegna, lunedì 8 aprile, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio, protagonisti di PIGIAMA PER SEI di Marc Camoletti.

Sabato 13 gennaio, ore 21:15

Teatro Aurora, Scandicci

Simone Cristicchi

FRANCISCUS

Il folle che parlava agli uccelli

Simone Cristicchi (foto Giorgio Amendola)

di Simone Cristicchi

scritto con Simona Orlando

canzoni inedite di Simone Cristicchi e Amara

musiche e sonorizzazioni Tony Canto

scenografia Giacomo Andrico

luci Cesare Agoni

costumi Rossella Zucchi

aiuto regia Ariele Vincenti

produzione Centro Teatrale Bresciano/Accademia Perduta Romagna Teatri/Corvino Produzioni

nuovi abbonamenti

fino a venerdì 12 gennaio, ore 17-20 / sabato 13 gennaio, ore 10-13

biglietti (in vendita dall’8 gennaio 2024)

€ 16 intero

€ 13 ridotto (possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci)

€ 8 possessori carta Studente della Toscana, Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze

dove

Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 - Scandicci (accesso lato bar) tel. 055740677

giorni e orari:

da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio, ore 17-20

sabato 13 gennaio, ore 10-13

Prevendite online e altri punti vendita

Punti vendita circuito BoxOfficeToscana (055 210804 e www.boxofficetoscana.it)

Online Ticketone (https://www.ticketone.it/venue/teatro-aurora-24618/)

per acquisto abbonamenti da lunedì 18 dicembre 2023 online abbonamento unico € 60 + commissioni

per acquisto biglietti da lunedì 8 gennaio 2024 online biglietto unico € 16 + commissioni

info

cultura@comune.scandicci.fi.it

Teatro Aurora

via San Bartolo in Tuto, 1 - Scandicci

tel. 055 740677

toscanaspettacolo.it - comune.scandicci.fi

Fonte: Fondazione Toscana Spettacolo onlus