Gialloblu non difende il PalaBetti, il Basket Volterra porta punti a casa

Il Basket Volterra espugna il PalaBetti 59-70 e porta a casa lo scontro diretto ai danni del Gialloblu Castelfiorentino.

Finale ancora amaro per il Gialloblu Castelfiorentino, che nel big match dell’undicesima giornata di Divisione Regionale 2 cade al PalaBetti 59-70 per mano del Basket Volterra, seconda della classe. Non arriva dunque il riscatto nello scontro diretto, che avrebbe permesso ai ragazzi di Dario Chiarugi di agganciare proprio Volterra al secondo posto. Una gara dai due volti, ben amministrata dai locali nei primi due quarti e poi girata dagli ospiti nella terza frazione, preludio ad un ultimo quarto in cui i gialloblu riaprono completamente la sfida fino a giocarsi il tutto per tutto nella lotteria del fallo sistematico finale, fattore che Volterra riesce a sfruttare per scappare via definitivamente.

Ottimo approccio quello castellano, tanto che nei primi due quarti i ragazzi di Chiarugi riescono a tenere il controllo grazie ad una buona intensità. Dopo il 17-14 del primo riposo, nella seconda frazione i gialloblu provano ad allungare, ma gli ospiti sono bravi a restare in scia tornando a -1 all’intervallo (27-26). Il rientro dagli spogliatoi è il momento che di fatto segna le sorti del match. I padroni di casa faticano a trovare il fondo della retina (soli due punti nei primi sei minuti di gioco), tanto che Volterra prende vantaggio toccando il +9 alla terza sirena (41-50). Una forbice che i gialloblu ricuciono nell’ultimo tempino agguantando il -2, finché due triple a distanza ravvicinata permettono a Volterra di girare nuovamente l’inerzia in proprio favore. Così negli ultimi giri di lancette si gioca sul fallo sistematico, che di fatto permette agli ospiti di far lievitare il vantaggio fino alla doppia cifra.

Prossimo impegno domenica 14 ottobre alle 18.30 sul parquet di San Casciano.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET VOLTERRA 59-70

Tabellino: Turini 14, Cavini 4, Iserani, 13, Cetti 5, Talluri J. 14, Dragoni 1, Tavarez 8, Caggiano, Flotta, Buti, Talluri T., Ciampolini. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 17-14, 27-26 (10-12), 41-50 (14-24), 59-70 (18-20)

Arbitri: Cammilli di Empoli, Carboni di Scandicci.

Fonte: Abc Castelfiorentino