Grande serata di sport con il trofeo del Tour de France a Fucecchio e tanti campioni del ciclismo

Più di 250 persone entusiaste hanno accolto al teatro Pacini di Fucecchio il trofeo della Grand Départ del Tour de France 2024. La classica francese, la più prestigiosa corsa a tappe di ciclismo a livello mondiale, quest'anno prenderà il via da Firenze (29 giugno) e così la Città Metropolitana ha deciso di far custodire il trofeo anche ad alcune amministrazioni locali.

Il Comune di Fucecchio, oltre ad esporre il trofeo alla Fondazione Montanelli Bassi, alla quale vanno i ringraziamenti per la collaborazione, ha deciso di organizzare un grande evento a teatro con alcuni nomi di primo piano del ciclismo italiano e internazionale.

E così sul palco del Pacini, giovedì scorso, si sono alternati l'ex commissario tecnico della nazionale italiana maschile Davide Cassani, la campionessa del mondo Edita Pučinskaité, il tre volte vincitore dei campionati italiani di ciclismo in linea Giovanni Visconti e Elisabetta Nencini, figlia del mitico Gastone Nencini, vincitore del tour de France del 1960. Con loro sul palco anche "la voce del ciclismo" per la Rai, Francesco Pancani. A presentare la serata è stata la giornalista ed ex ciclista Irene Puccioni.

Il sindaco Alessio Spinelli ha fatto gli onori di casa ringraziando i tanti appassionati di ciclismo che sono intervenuti ma anche i dirigenti e i giovani ciclisti che hanno affollato il teatro fucecchiese di piazza Montanelli. L'evento ha vissuto momenti di grande emozione con i filmati di alcuni dei principali successi ottenuti dagli ospiti e la presentazione del tour de France 2024 con alcune località italiane protagoniste delle prime tappe, tra queste appunto Firenze.

"E' stato un successo di pubblico incredibile - ha commentato il sindaco Spinelli - che è andato anche al di là delle più rosee previsioni. Tanti appassionati sono venuti a Fucecchio per due ore veramente emozionanti. La nostra terra è molto legata a questo sport anche grazie ai tanti campioni del ciclismo che hanno contribuito a portare il nome di Fucecchio alla ribalta internazionale. E' stata veramente una bellissima serata che ha reso Fucecchio protagonista di un evento internazionale come il Tour de France".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa