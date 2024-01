Il Gruppo ToscanaBricks regala 40 scatole di LEGO alla Misericordia di Vinci

La Misericordia di Vinci ringrazia di cuore il Gruppo ToscanaBricks - Il LUG della Toscana per la donazione ricevuta ieri 04.01.2023 alla presenza del Governatore Paolo Bruni, dei dipendenti e dei volontari della Misericordia e dei rappresentanti del Gruppo di appassionati dei famosi mattoncini colorati.

Fabio Bruni, rappresentante di ToscanaBricks, ha portato in dono alla Misericordia oltre 40 scatole di giochi LEGO di diversi temi che saranno consegnati nelle prossime settimane ai bambini che avranno bisogno di essere trasportati con i nostri mezzi in strutture sanitarie.

La Misericordia di Vinci già da molti anni è impegnata nelle attività di trasporto sanitario e sociale, con un occhio di riguardo ai pazienti pediatrici. Nel dicembre 2018 infatti è stata inaugurata la Babylanza, la prima ambulanza pediatrica della zona, realizzata grazie al contributo di molti donatori. Successivamente è stato realizzato il progetto Baby Car-E, un mezzo attrezzato pensato per i più piccoli, unico nel suo genere, grazie ad una campagna di crowdfunding promossa da Feel Crowd con il contributo delle Fondazioni CR Firenze ed Il Cuore si Scioglie.

Con questa nuova collaborazione intrapresa quest’anno con il Gruppo ToscanaBricks speriamo di poter rendere più piacevoli i momenti del trasporto dei nostri assistiti più piccoli con un simpatico dono. Speriamo che attraverso il gioco i giovani pazienti possano ritrovare un momento di leggerezza, anche con i loro genitori, prima, durante e dopo il periodo passato in ospedale.

Le scatole donate sono state acquistate, come ogni anno, grazie ad una pesca di beneficenza durante “Bricks in Florence Festival”, evento espositivo di ToscanaBricks svoltosi lo scorso novembre al Tuscany Hall di Firenze. L’iniziativa, organizzata con il contributo dell’associazione inglese Fairy Bricks, ha l’obiettivo di donare giochi e costruzioni per regalare sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale.

ToscanaBricks (www.toscanabricks.it) è un gruppo di appassionati di mattoncini LEGO nato nel 2012 con l'obiettivo di condividere e diffondere la passione per il sistema di gioco LEGO, ufficialmente riconosciuto da The LEGO Group. Il gruppo organizza eventi espositivi ed attività dedicati ai mattoncini LEGO per un pubblico di tutte le età sul territorio toscano; prende inoltre parte ai principali eventi di altri gruppi in Italia ed all'estero.

Durante Bricks in Florence Festival, il loro evento espositivo più grande ed importante, che si svolge a Firenze al Tuscany Hall (nel 2023, si è svolto il 18 ed il 19 Novembre, nel 2024 si terrà il 16 ed il 17 Novembre), viene ospitata Fairy Bricks (http://www.fairybricks.org/), associazione inglese che ha come scopo principale quello di portare il sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, donando alle varie strutture delle scatole LEGO per alleviare la permanenza dei piccoli costruttori ricoverati. Questa collaborazione, grazie alle pesche di beneficenza svolte durante gli eventi, e grazie alla generosità dei visitatori, consente di ottenere e poi donare a strutture di zona, scatole LEGO di vario genere e tema, da destinarsi direttamente ai bambini ricoverati o alla struttura (per spazi comuni o per laboratori con terapeuti).

Fonte: Misericordia di Vinci