Il professor Giuseppe Costa nominato commissario regionale della DC

Dopo 30 anni la Democrazia Cristiana torna ad avere dirigenti di partito in Toscana: il professor Giuseppe Costa è stato nominato commissario regionale. La nomina gli è stata conferita dal segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

La Democrazia Cristiana sta crescendo da Sud a Nord. Adesso, anche in Toscana, ci sarà una classe dirigente che, lavorando in piena sintonia con la segreteria nazionale, opererà sul territorio, promuovendo ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa per rispondere sempre più e sempre meglio alle esigenze dei cittadini.

"Dare solidarietà a chi soffre, garantire un futuro ai nostri giovani, gettare insieme le basi per mettere al centro la dignità delle persone e ricostruire il rapporto tra le generazioni: sono alcuni degli obiettivi che vogliamo realizzare. Inoltre siamo impegnati affinchè le elezioni europee del 2024 e le regionali in Toscana del 2025 rappresentino due momenti centrali per la realizzazione del centrismo", dichiara il professor Giuseppe Costa.

Fonte: Ufficio Stampa