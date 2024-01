Si ribalta su un fianco sulla vecchia 429, ferito 38enne

Un 38enne è rimasto ferito nell'incidente avvenuto quest'oggi intorno alle 13.15 lungo il vecchio tracciato della 429 in via Ciurini. Secondo quanto riportato, l'uomo avrebbe perso il controllo della propria Fiat Panda, la quale si è poi ribaltata sul fianco. Sul posto la polizia municipale dell'Unione, la Misericordia di Empoli e i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi. Il 38enne è stato portato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.